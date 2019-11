Les Bleus peuvent craindre un tirage corsé pour l'Euro 2020. — FRANCK FIFE / AFP

Malgré sa première place dans le groupe H et son titre de championne du monde, l’équipe de France devrait a priori être versée dans le deuxième chapeau en vue du tirage au sort de l' Euro 2020, programmé le 30 novembre, et hériter d’une possible poule de la mort qui tue. Un panel de l’UEFA doit se réunir mercredi pour finaliser les chapeaux.

Seules des contre-performances de l’Allemagne ou des Pays-Bas auraient pu permettre aux Bleus de bénéficier d’un statut de tête de série. Mais la Mannschaft l’a emporté très largement sur l’Irlande du Nord (6-1) et les « Oranje » se sont facilement imposés face à l’Estonie (5-0).

Deschamps ne se faisait pas d’illusions

La France, qui se retrouve du coup 7e meilleur premier des 10 groupes de qualification, pourrait donc croiser dès la phase de poules au moins un cador de la compétition comme l’Allemagne, le Portugal ou la Serbie.

Dès dimanche soir, Didier Deschamps ne se faisait d’ailleurs guère d’illusions. « On a atteint notre objectif mais je pense qu’on sera dans le chapeau 2, c’est sûr. Certaines grandes équipes peuvent se retrouver dans le chapeau 3 ou 4, ça va modifier le tirage au sort aussi. On aura ce qu’on mérite », avait déclaré le sélectionneur français.

Mardi soir, la dernière qualification directe à l’Euro encore en jeu est revenue au pays de Galles de Gareth Bale. Les quatre dernières équipes participant à la compétition, qui débutera le 12 juin, seront connues à l’issue de barrages qui auront lieu du 26 au 31 mars.