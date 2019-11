Bernardo Silva y réfléchira sûrement à deux fois à l’avenir avant de faire « une blague » sur les réseaux sociaux. Le joueur de Manchester City a écopé d’un match de suspension de la part de la Fédération anglaise (FA) pour son tweet sur son coéquipier Benjamin Mendy. Il devra également payer une amende de 50.000 livres (environ 58.000 euros).

Bernardo Silva banned for one match by the FA for his racially offensive tweet to team-mate Mendy pic.twitter.com/HSwKnOnDEx