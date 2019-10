Max-Alain Gradel au combat avec Adrien Hunou lors du match entre le Stade Rennais et Toulouse, le 27 octobre 2019 à Rennes. JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP — AFP

Les Toulousains ont perdu dans les arrêts de jeu face au Stade Rennais ce dimanche.

Les Violets avaient concédé deux buts en six minutes au début de match, avant d’égaliser en fin de match, puis de céder.

L’entraîneur Antoine Kombouaré n’a pas réussi à enchaîner après la victoire acquise face à Lille.

On leur avait dit que le coup d’envoi était à 15 heures ? Ce dimanche, les Toulousains ont complètement manqué le début du film et concédé deux buts de Mbaye Niang et Adrien Hunou en six minutes. Dominés dans tous les secteurs, sans cesse en retard, les joueurs d’Antoine Kombouaré semblaient promis à un après-midi en enfer face à des Rennais enfin en réussite.

« On aurait pu lâcher, on aurait pu s’effondrer mais ça n’a pas été le cas. J’ai aimé ce qu’on a montré derrière », résumait le nouvel entraîneur du Téfécé.

Un premier changement à la 27e…

« En colère », le nouveau coach des Violets n’a pas hésité à sortir Ibrahim Sangaré dès la 27e minute. Blessé ? Même pas. « J’aurais pu remplacer d’autres joueurs mais c’est tombé sur lui. Je n’étais pas content, on ne défendait pas. Il faut qu’il retienne la leçon mais les autres aussi », résumait le nouvel entraîneur du Téfécé.

La réaction de ses joueurs a semblé lui donner raison. L’entrée de Boisgard a stabilisé le milieu de terrain et permis à Toulouse de revenir grâce à Dossevi. « C’est un sentiment très mitigé. On fait une entame cata, c’était compliqué mais il y a eu de la révolte. On a montré qu’on avait du caractère », estimait Antoine Kombouaré, presque satisfait du match de ses joueurs.

« C’est un miracle de revenir à 2-0 »

Son capitaine Max Alain Gradel, encore auteur d’un gros match à gauche était plus mesuré. « Il y a de la frustration, de la déception. C’est un miracle de revenir à 2-0. Encore une fois, l’entame de match n’a pas été bonne et on n’a pas été dans la continuité de ce qu’on avait fait face à Lille. C’est très dommage ».

Amian Sylla Sangaré le "ASS" du TFC doit rester... assis sur le banc... #SRFCTFC @LesVioletsCom — Sébastien T (@sebleweb) October 27, 2019

Son but sur un maître coup franc en fin de match aurait pourtant pu sauver l’entame catastrophique de son équipe. « Je sais qu’on a les qualités, on a plus tiré que Rennes. Ça veut dire qu’on a proposé du jeu. Mais on est faibles défensivement et dans le foot, il faut être solide. C’est ce qu’on a appris ce soir ».

« On a lâché beaucoup de plumes »

La titularisation de l’ancien Rennais Steven Moreira n’a pas vraiment donné satisfaction. Et la défense semblait aux abois en fin de match, quand le jeune Yann Gboho crucifiait Baptiste Reynet.

De chaque côté du terrain, Dossevi et Gradel avaient pourtant souvent créé le danger. Les contres menés dans l’axe ont également déstabilisé des Bretons émoussés. Mais Toulouse repart sans point du Roazhon Park et pointe à la 17e place. « On a beaucoup de jeunes. Je ne veux pas blâmer mes joueurs (…) On avait à cœur de faire une petite série. On a lâché beaucoup de plumes », concluait le capitaine Max Alain Gradel, abattu.