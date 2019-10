Rudi Garcia est le nouvel entraîneur de l'Olympique... Lyonnais. — SYLVAIN THOMAS / AFP

From Lolo White to Rudi Garcia very quickly… Alors que l’ancien coach du PSG semblait tenir la corde pour succéder à Sylvinho sur le banc de l' Olympique Lyonnais, c’est finalement l’ex-Marseillais Rudi Garcia qui a finalement été choisi par le duo Jean-Michel Aulas-Juninho. La nouvelle a été officialisée lundi à travers un communiqué officiel sur le site de l’OL.

L’Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur à compter de ce jour.https://t.co/gtPd3YCgYB — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2019

« La candidature de Rudi Garcia a été retenue à l’unanimité à l’issue de ces auditions […], annonce le club rhodanien. Rudi Garcia a convaincu Juninho en lui exposant longuement son projet sportif (évolution du staff, culture de la performance, orientations techniques et tactiques, gestion des jeunes joueurs,…) fort de son expérience et de son palmarès. Rudi Garcia s’inscrit ainsi dans la continuité de la stratégie initiée par Juninho. Il arrive accompagné d’un adjoint et s’appuiera sur la structure en place. »

Arrivé au Groupama Stadium lundi en début d’après-midi, Garcia s’est engagé jusqu’en 2021 avec les Gones. Selon L’Equipe, les joueurs ont été avertis dans la foulée dans l’identité de leur nouveau coach. Celui-ci va devoir relever un club à la dérive (14e avec 9 petits points). Il fera son baptême du feu le samedi 19 octobre lors de la réception de Dijon.