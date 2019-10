Rudi Garcia après la victoire de Marseille à Toulouse, en mai 2019. — P. Pavani / AFP

Voilà une nouvelle qui risque de hérisser le poil des supporters lyonnais au réveil. Après une semaine à rêver de José Mourinho et de Laurent Blanc, l’OL se dirigerait tout droit vers un recyclage assez peu glorieux de Rudi Garcia, démissionné en mai par l’OM après une saison ratée dans les grandes largeurs.

Info @RMCsport : Le nom du coach de l’OL devrait être connu demain. Finale entre Rudi #Garcia et Laurent Blanc. Tres gros avantage Rudi Garcia qui discutait des aspects contractuels ce soir. Juninho va trancher dans la nuit. Gourvenec écarté des discussions. #OL — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 13, 2019

Selon des infos concordantes de l’Equipe et de RMC, l’ancien coach de l’OM et de la Roma, trop heureux de se voir proposer une si belle opportunité, aurait accepté toutes les conditions de JMA, à savoir venir seul, sans staff, et sans pantalon. Tout le contraire de Laurent Blanc, qui exigerait pour rejoindre Lyon d’être accompagné d’au moins deux adjoints (Passi et Lambert), une donnée qui obligerait la direction lyonnaise à réfléchir à une procédure de licenciement à l’encontre de ses adjoints actuels, dont Baticle et Caçapa.

Blague à part: si l’OL accède aux demandes de Laurent Blanc, tu engages 5 procédures de licenciement (Sylvinho, Lazaro, Baticle, Caçapa et Da Fonseca) et tu prends en adjoints Gasset ET Passi qui restent sur des contrats de numéro 1. J’imagine que cette donnée économique pèse... https://t.co/D0ATVJKnsj — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) October 13, 2019

Cela ressemblerait à la demande de trop pour Jean-Michel Aulas, qui n’aura pas laissé bien longtemps les clés du camion à Juninho. Quelle descente d’organes quand même en y repensant.