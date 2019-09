Thomas Tuchel, le coach du PSG, lors d'un match à Metz le 30 août 2019. — POL EMILE / SIPA/SIPA

Thomas Tuchel va devoir encore bricoler, dimanche, pour composer son attaque. Le coach du PSG, qui espérait pouvoir récupérer Kylian Mbappé pour le choc face à Lyon, a finalement annoncé le forfait de son attaquant, en conférence de presse ce samedi. « Kylian est très proche d’une reprise, mais le travail n’est pas fini », a-t-il indiqué. Mais ce n’est pas tout. Mauro Icardi et Pablo Sarabia sont également indisponibles.

Pourquoi Paris ne doit pas trop s’enflammer quand même après le Real (3-0) via @20minutesSport https://t.co/tf2YrRem82 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 19, 2019

Ces absences s’ajoutent à celles, déjà actées, d’Edinson Cavani et de Julian Draxler. « Sarrabia est blessé, c’est de la malchance. Il a pris un coup contre le Real à la dernière minute. Toutes les blessures sont différentes. Kehrer et Draxler ont une blessure très rare dans le football. On n’a jamais vu ça. Pour Icardi, on a pris des risques », a énuméré Tuchel, un brin fataliste. « Chaque blessure a une conséquence sur un autre joueur. On travaille chaque jour pour éviter les blessures. Beaucoup de grands clubs ont les mêmes problèmes. »

A Lyon, l’attaque parisienne devrait donc être composée de Neymar, Choupo-Moting, et l'homme en forme du moment, Di Maria. Les Parisiens tenteront de l’emporter chez un adversaire qui les a battus lors des deux dernières confrontations au Groupama Stadium. « C’est particulier de jouer là-bas, a reconnu le technicien. Ce sera encore difficile cette année. J’attends un Lyon en top forme. On doit faire les mêmes choses que face au Real, mais ce n’est pas facile, de jouer toujours avec le même esprit, la même intensité. »