39': Scène assez cocasse des supporters du Celtic qui ne comprennent pas pourquoi la sono du Roazhon Park balance du « Just can’t get enough » de Depeche Mode, sachant que c’est d’abord leur chanson quand ils marquent un but au Celtic Park. Ouais, les Bretons les ont imités après une rencontre européenne entre les deux équipes en 2011.