Hugo Lloris et Manuel Neuer lors de France-Allemagne, le 16 octobre 2018. — Pixathlon/SIPA

Le Ballon d'Or 2019 sera remis à ses lauréats, homme et femme, le 2 décembre lors d'une cérémonie co-présidée par Didier Drogba au théâtre parisien du Châtelet, a annoncé jeudi le magazine France Football, organisateur de l'événement, qui a également dévoilé la création d'un nouveau trophée destiné aux gardiens de but. La liste des joueurs et joueuses nommés sera dévoilée le 21 octobre.

En 2018, la plus prestigieuse des récompenses individuelles en football a été décernée à Luka Modric, milieu croate du Real Madrid et finaliste du Mondial face à l'équipe de France. L'attaquante norvégienne de Lyon, Ada Hegerberg, avait reçu le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire.

L'édition 2019 verra la création d'un nouveau trophée Yachine, une récompense destinée aux meilleurs gardiens du monde. Les dix nommés seront aussi annoncés le 21 octobre. Ce prix porte le nom de l'ancien portier soviétique Lev Yachine, seul gardien à avoir gagné le Ballon d'Or (en 1963) jusqu'à présent.

«C'est compliqué pour les portiers d'accéder à la plus haute marche du podium»

«On est parti du constat que le Ballon d'Or était la fête du foot international et qu'il manquait parfois une famille, celle des gardiens de but, a expliqué Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football. C'est compliqué pour les portiers d'être célébrés, d'accéder à la plus haute marche du podium. Voilà pourquoi nous créons ce nouveau trophée cette année.» Cela n'empêchera pas pour autant les gardiens de prétendre au Ballon d'Or.