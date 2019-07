Jordi Osei-Tutu, prêté par Arsenal à Bochum pour la saison 2019-2020, a été victime de racisme lors d'un match amical. — Holly Allison/TPI/REX/SIPA

On n’en est qu’à la pré-saison et, déjà, le racisme pourrit l’ambiance sur des terrains de football. Mardi soir, lors d’un match amical entre le VfL Bochum et St Gallen, en Suisse, le jeune Jordi Osei-Tutu (20 ans), prêté par Arsenal au club allemand, a craqué face aux attaques et a voulu quitter le terrain, en larmes, visiblement dégoûté par le traitement infligé par quelques-uns de ses adversaires.

Last night 20-year-old Arsenal loanee Jordi Osei-Tutu was racially abused by an opposition player during the game. You can see how upset the whole incident makes him, there’s simply no place for it. Anywhere. pic.twitter.com/8qeztQGrnE — BSN (@BallStreet) July 10, 2019

S’il a finalement repris sa place, après que la mi-temps a calmé les esprits et permis aux staffs des deux équipes de discuter, Osei-Tutu n’en reste pas moins touché par les événements. « Je suis très déçu, a-t-il indiqué dans un communiqué publié mercredi. Personne ne devrait avoir à subir de discrimination, et c’est très difficile de comprendre comment un collègue footballeur professionnel peut faire ça. »

Last night Jordi Osei-Tutu received unacceptable racial abuse playing for VfL Bochum. Racism has no place in our game and we do not tolerate any form of discrimination.



Everyone at the club is right behind you, Jordi ❤️ https://t.co/ylSMFLkJHZ — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) July 10, 2019

Dans ce même communiqué, Arsenal dit apporter « tout |son] soutien » à son joueur, qui a reçu « des insultes racistes inacceptables ». Le club rappelle que « le racisme n’a pas sa place dans le football ». Ni autre part, d’ailleurs. Il va bien falloir se mettre ça dans le crâne, un jour.