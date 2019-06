Le Mans crucifie le Gazélec et remonte en Ligue 2. — Capture d'écrans @CanalFootballClub

C’est officiel, on aura pris plus de plaisir à suivre un match de barrages Ligue 2/National que la finale – limite moisie – de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham. Après avoir perdu le match aller (1-2) à la maison, Le Mans se devait de réaliser l’exploit de s’imposer sur la pelouse du Gazélec d’Ajaccio par deux buts d’écart.

Mais les espoirs manceaux s’amenuisent au fur et à mesure que se profile le coup de sifflet final (Le Mans ne mène que 1-0 à la 95e minute). D’autant que le Gaz' avait le maintein au bout du pied mais Wesley Jobello a vu son péno repoussé par Nicolas Kocik. Il restait alors une poignée de secondes à jouer quand les Sarthois foncent tête baissée var le but corse et, d’un ciseau acrobatique génial, Mamadou Soro Nanga inscrit le but du 2-0 pour Le Mans.

Scénario incroyable lors de #GFCALMFC ! 😱🤯@LEMANSFC crée l'exploit grâce à ce fabuleux ciseau de Mamadou Soro Nanga ! pic.twitter.com/6lWNqWFyPn — Canal Football Club (@CanalFootClub) June 2, 2019

Tremblement de terre dans le stade, les Ajacciens joueront en National 1 la saison prochaine tandis que leurs adversaires retrouvent la Ligue 2 après des années de galère dans les bas-fonds des divisions amateurs.