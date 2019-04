Bordeaux-OL EN DIRECT: Lyon mène sa barque grâce à Depay, les Girondins se réveillent un peu (0-1)

Salut à tous les amis ! Et surtout aux Lyonnais qui espèrent une confirmation des joueurs de Bruno Genesio après la victoire face à Angers. Des joueurs qui n’ont plus le droit à l’erreur dans ce sprint final pour aller chercher la Ligue des champions avec seulement trois points d’avance sur le quatrième, Saint-Etienne. Et pourquoi pas revenir à trois points de Lille en cas de victoire. Sait-on jamais. Pour Bordeaux, c’est simplement un match de gala de plus. 14e de la Ligue 1, les joueurs de Paulo Sousa n’ont plus grand-chose à jouer avec 10 points d’avance sur le barragiste.