Lisandro Lopez, ici lors d'un match de championnat face à Belgrano, le 16 mars avec le Racing Club, son club de cœur en Argentine. Alejandro PAGNI — AFP

De nombreux supporters lyonnais ne voulaient pas aller se coucher la nuit dernière. Non, ils n’étaient pas à l’affût d’éventuels rebondissements dans la probable prolongation de Bruno Genesio à l’OL. Mais ils ne comptaient surtout pas manquer le dénouement du match Tigre-Racing Club dans le championnat argentin. Et pour cause, vers 1 heure du matin et grâce à un nul (1-1), leur ancienne idole Lisandro Lopez a enfin été sacré, à 36 ans, avec son club formateur/de cœur.

Auteur de 17 buts en 23 matchs, Lisandro López est devenu à 36 ans champion 🇦🇷 avec le @RacingClub.

C'est le 5e sacre du MVP de L1 2010 après les 4 raflés à Porto, et son 10e titre au total (dont une #CDF et un #TDC avec l'@OL).

Une quête à laquelle il a vivement participé, en étant le meilleur buteur du championnat (17 buts cette saison), aux côtés de l’ancien Niçois Darío Cvitanich, et avec comme directeur sportif l’ex-attaquant international Diego Milito. 20 Minutes avait consacré en octobre dernier un sujet sur ces supporters de l’OL s’étant rendus à Buenos Aires, en grande partie pour assister à ce qui semble être la dernière saison professionnelle de « Licha », figure marquante de l’époque Gerland de 2009 à 2013.

Dimanche soir, certains d’entre eux, qu’ils soient à Lyon, à Paris… ou en Argentine, ont tous fêté la consécration de ce charismatique buteur, qui avait notamment permis à l’OL de remporter la Coupe de France en 2012. A l’époque, ils ne se doutaient pas qu’il s’agirait, sept années plus tard, du dernier trophée du club lyonnais.