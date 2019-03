Bonsoir m’sieurs dames, et bienvenue pour cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1 dans le Chaudron. Ça sent bon la course à l’Europe effrénée ici entre le Losc et l’ASSE, avec tout de même de sacrées différences au niveau des positions et des dynamiques. D’un côté, tout sourit aux Lillois (2es), vainqueurs de six de leurs huit derniers matchs en Ligue 1, avec parfois de la réussite comme contre Dijon (1-0) dimanche dernier. Après le nouveau couac de l’OL à Strasbourg (2-2), l'équipe fraîcheur/révélation de la saison peut carrément prendre sept points d’avance ce dimanche (15 heures). En face d’eux, les Stéphanois (5es) sont dans le dur, à l’image de leur insipide prestation au Vélodrome (2-0) il y a une semaine. Des graves blessures (Kévin Monnet-Paquet et Gabriel Silva), des méformes individuelles qui durent (l’homme clé Wahbi Khazri n’a plus marqué depuis près de deux mois), l’étrange départ en Chine d’Ole Selnaes lors du mercato hivernal, tout semble partir de travers actuellement à Sainté (cinq défaites sur les huit derniers matchs). L’heure du réveil a sonné pour les Verts s’ils comptent rester dans la lutte pour la Ligue Europa, voire se mettre à rêver de nouveau de podium et de Ligue des champions.