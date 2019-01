FOOTBALL L'entraîneur du FC Nantes s'est emporté contre la décision de ne plus chercher l'avion d'Emiliano Sala...

Vahid Halilhodzic, le 25 janvier à la Jonelière. — LOIC VENANCE / AFP

«C'est une honte», «c'est dégueulasse». L'entraîneur nantais Vahid Halilhodzic était révolté, vendredi en conférence de presse, contre l'arrêt des recherches pour retrouver l'avion dans lequel son ancien attaquant, Emiliano Sala, a disparu au-dessus de la Manche lundi soir. «Pour moi c'est une honte d'arrêter comme ça. Il n'y a pas une profondeur énorme qu'on ne puisse par retrouver (l'avion)», a-t-il grondé lors d'une conférence de presse.

Lionel Messi aussi demande la poursuite des recherches pour Sala via @20minutesSport https://t.co/ipvMII2Kq5 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) January 25, 2019

«C'est dégueulasse de laisser la situation comme ça, on ne peut pas le permettre», a-t-il rajouté un peu plus tard. «Ça coûte... Évidemment que ça coûte mais arrêter comme ça c'est insupportable, inacceptable. Vous imaginez la famille, sa soeur hier (jeudi) soir qui s'est exprimée...», avait il également souligné, les larmes lui montant de nouveau aux yeux.

Immense moment d'émotion. Le capitaine Valentin Rongier s'est adressé aux supporters. «Tant qu'il n'y aura pas de corps, on a encore de l'espoir...» #FCNantes #Sala pic.twitter.com/iGpY0oTnPN — David Phelippeau (@dphelippeau) January 24, 2019

«Je sais au fond de moi qu'Emiliano est toujours vivant»

«Je sais au fond de moi qu'Emiliano est toujours vivant (...) S'il vous plaît, n'arrêtez pas les recherches. Nous comprenons (la complexité de la) tâche, mais n'arrêtez pas les recherches», avait imploré la soeur de l'attaquant, Romina Sala, en pleurs, devant des médias britanniques à Cardiff . Jeudi, presque 72 heures après la disparition des radars de l'appareil, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey, la police de l'île anglo-normande avait annoncé la fin des recherches qui n'avaient donné aucun résultat jusqu'alors.

L'annonce avait provoqué un déluge de messages, notamment sur le réseau social Twitter, enjoignant aux autorités de poursuivre les recherches. De nombreuses stars, ayant joué ou pas avec Sala, dont Leo Messi (Barcelone), Gonzalo Higuain (Chelsea), Nicolas Otamendi (Manchester City) et Lucas Biglia (AC Milan), ont publié un message en ce sens, aux côtés des joueurs nantais Valentin Rongier et Nicolas Pallois ainsi que des internationaux Français Florian Thauvin (Marseille), Blaise Matuidi (Juventus) ou encore Laurent Koscielny (Arsenal).

Coach Vahid est aussi revenu sur son état d'esprit et celui de son équipe, qui devra rejouer dimanche pour la première fois depuis la disparition de Sala, en Coupe de France contre l'Entente Sannois-Saint-Gratien (National, 3e division). «Ce qui peut arriver de mieux c'est de gagner le plus rapidement possible un match pour retrouver de la paix au moins sportive, parce que humainement, sa place reste éternellement gravée dans notre coeur, dans notre âme», a-t-il expliqué.