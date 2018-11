Brésil: Le créateur du maillot de la Seleçao est décédé à l'âge de 83 ans

Une minute de silence a été respectée en l'honneur d'Aldyr Schlee. — Adrian DENNIS / AFP

La Seleçao vient de perdre un être cher et que peu de personnes connaissent dans nos contrées. Il s’agit de Aldyr Schlee, le créateur de la tenue de la sélection brésilienne, dans les couleurs qu’on lui connaît aujourd’hui (Jaune, bleu, vert et blanc). Cet homme, journaliste, auteur et illustrateur, est décédé à l’âge de 83 ans des suites d’un cancer de la peau nous apprend la BBC. Vous l’ignoriez peut-être, mais avant que cet illustrateur pour un journal local brésilien ne donne ses coups de pinceaux au maillot du Brésil, la Seleçao jouait en blanc.

RIP Aldyr Schlee 🇧🇷

▪️ Creator of Brazil’s iconic yellow/blue kit.

▪️ Life-long Uruguay supporter.

▪️ Passed away on the day of a 🇺🇾 🇧🇷 game. (Nov 16, 2018) pic.twitter.com/YSpwfrnW2Y — Uruguay Football ENG 🇺🇾 (@UruFootballEN) November 17, 2018

Ce n’est qu’en 1953, après le traumatisme de la défaite lors de la Coupe du monde 1950 sur son sol, que le Brésil a décidé de modifier les couleurs de sa tenue et a lancé un grand concours remporté par Aldyr Schlee, âgé de 18 ans à l’époque. Les joueurs ont observé une minute de silence en son honneur à l’occasion du match amical Brésil-Uruguay vendredi soir à Londres.