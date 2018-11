Superman: En marquant un but, Kike Barja sauve (malgré lui) la vie d'un journaliste sportif qui s'endormait au volant

Kike Barja, ce héros. — AFP

Peu importe ce qu’il advienne de la suite de sa carrière, Kike Barja a d’ores et déjà marqué le but le plus important de sa vie. Pas tant parce qu’il a lancé son équipe d’Osasuna vers la victoire contre Cordoba en Liga, le 13 octobre dernier, mais parce qu’il a permis de sauver la vie d’un journaliste sportif espagnol. Vous n’y comprenez rien ? Voilà le topo : alors qu’il faisait le trajet Cadiz-Huelva au volant de sa voiture, le journaliste espagnol Fran Gago s’est mis à piquer du nez et il n’a dû son réveil et sa survie qu’aux cris du commentateur à la radio sur le but de Barja.

¡¡Que bonito es volver a disfrutar de una victoria en El Sadar!! ➕3️⃣ puntos vitales ⚽️🔴🔵💪 pic.twitter.com/xg7dFEGZR9 — Kike Barja (@kike_barja) October 14, 2018

« Le but de Barja m’a sauvé la vie. Je me suis réveillé lorsque j’ai entendu le commentateur radio célébrer le but avec effusion, a-t-il raconté au Diario de Navarra. J’étais en train de foncer à pleine vitesse vers une barrière de sécurité, j’ai alors donné un coup de volant, freiné, puis j’ai touché une roche et un arbre. Il devait rester à peu près deux mètres avant le précipice. » Les trois personnages de ce scénario à l’effet papillon se sont rencontrés lundi pour évoquer cette histoire incroyable. « Je n’arrivais pas à y croire, a soufflé le buteur/sauveur. C’est toujours une joie immense de marquer un but, et dans ce cas, cela a permis de sauver une vie. » Bravo, Superman.