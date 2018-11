Equipe de France: Admiratif des Bleus, le sélectionneur hollandais veut s'en inspirer

Les bleus fêtent le deuxième but de Griezmann contre l'Allemagne, le 16 octobre 2018 au Stade de France. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

A quelques heures d’affronter l’équipe de France à Rotterdam en Ligue des nations, le sélectionneur hollandais Ronald Koeman a accordé une longue interview dans L’Equipe. Il y évoque notamment l’évolution nécessaire de la philosophie de jeu des Pays-Bas qui, si elle aime pratiquer un beau jeu et avoir le ballon, doit aussi devenir plus pragmatique et solide dans les phases défensives. Pour cela, l’ancien Barcelonais cite la France en exemple.

Pays-Bas-France: Avant la finale de leur groupe, les Bleus se méfient de la mécanique Oranje https://t.co/AAHZs3R2hf via @20minutesSport pic.twitter.com/KO7fbBiIkp — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 15, 2018

« Le meilleur exemple, c’est la France et la manière dont elle est devenue championne du monde, a déclaré Koeman. Peut-être que la Belgique ou la Croatie ont développé un jeu plus attractif, mais son travail collectif, sa cohésion tactique ont fait la différence. (…) Pour nous, ça a été une leçon sur la façon dont tu peux gagner un grand tournoi. C’est un travail collectif. La qualité d’un Mbappé est extraordinaire, mais quand tu vois le travail d’un Giroud, d’un Griezmann… Ils se donnent à fond sans se préoccuper de savoir s’ils ont le ballon ou pas. C’est un exemple pour nos joueurs. » Arrêtez, on va rougir.