Franck Ribéry s'est excusé auprès du consultant qu'il avait insulté et giflé

Franck Ribéry, l'attaquant du Bayern Munich, s'est excusé mercredi auprès du consultant de beIN Sports Patrick Guillou pour l'avoir insulté et agressé physiquement samedi après un match de Bundesliga, rapporte Kicker.

Selon le magazine, Patrick Guillou et Franck Ribéry se sont rencontrés au siège du Bayern en présence du président du club Uli Hoeness et du directeur sportif Hasan Salihamidzic. Sollicité mercredi par l'AFP, beIN Sports s'est contenté de confirmer laconiquement que Patrick Guillou « a bien rencontré le club », sans donner aucun détail sur les participants à la réunion. Le Bayern n'a pas non plus communiqué officiellement.

BeIN défend son consultant

Ribéry, 35 ans, avait « tenu des propos injurieux puis s'en était pris physiquement » au commentateur, selon beIN, après la défaite du Bayern samedi 3-2 contre le Borussia Dortmund en championnat. Sans pouvoir le confirmer, Bild supposait que la colère du joueur avait été provoquée par des commentaires de Guillou durant le match.

La femme de Ribéry sur Instagram story avant de supprimer le post 👇 pic.twitter.com/b2jmTKx743 — FC Bayern France (@FCBayern_France) November 12, 2018

L'épouse de Ribéry, Wahiba, avait notamment envoyé sur Instagram un message pour dire que Guillou était « beaucoup trop fatigant et inutile ». BeIN Sports, dans un communiqué, affirmait lundi avoir « pleinement confiance en l'intégrité journalistique de Patrick Guillou, qui officie sur ses antennes depuis 2017 et qui fait partie des meilleurs consultants internationaux ».

