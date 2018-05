Liste des 23: Ribéry craque complètement, se lâche sur Twitter et postule pour être réserviste

Vas-y Francky, c'est bon. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Tout amoureux de football le sait, la Coupe du monde, ça rend fou. Et à quelques semaines de son lancement, les premiers signes d’égarement commencent à apparaître. Mais même avec ce contexte, Ribéry nous signe quand même un gros gros craquage.Non mais sérieusement, regardez-moi ce tweet :

Ooooh putinnnn je suis a Ibiza ☀️on vient de m’appeler 📞il reste une place en réserviste ? 😮😮😮

Oooo Didier io Sono pronto !!! Daiiiiiiiiiiiiiii 🏃🏻‍♂️🤣🏃🏻‍♂️🤣🏃🏻‍♂️🤣🏃🏻‍♂️🤣🏃🏻‍♂️🤣🏃🏻‍♂️🤣🏃🏻‍♂️ — Franck Ribéry (@FranckRibery) May 23, 2018

A vrai dire, on ne sait pas trop quoi rajouter. Mais on a quelques questions. Primo, depuis quand Ribéry parle italien ? Deuxio, c’est quoi ce début de tweet sur le fait qu’il soit à Ibiza ? Et pourquoi utiliser autant de smileys et étireeeer leeees leeeeeettres au débuuuut ? Un mystère de plus à élucider pour la FFF…