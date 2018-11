VIDEO. Monaco-PSG: «On a très mal joué», Thiago Silva pas content après un 4-0

4-0, ça ne suffit pas à Thiago Silva. — JOHN SPENCER/SIPA

Il y a des luxes que seuls les joueurs du PSG peuvent se permettre, comme faire la fine bouche après avoir explosé le vice-champion de France en titre chez lui, même si ce dernier ne ressemble plus à grand-chose (4-0). Ainsi, Thiago Silva s’est montré un peu circonspect malgré la démonstration parisienne à Monaco dimanche soir.

🔴🔵 Paris Saint-Germain

🗨️ Thiago Silva : "On a très mal joué"#ASMPSG pic.twitter.com/lsTVdYPkp4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 12, 2018

Lisez plutôt : « Ce n’était pas une démonstration, parce que même si on a gagné 4-0, je crois qu’on a très mal joué. Franchement, c’était difficile pour nous aujourd’hui, mais tous les matchs avant la trêve c’est souvent comme ça, difficile. Mais nous sommes contents du résultat, et de porter notre série à 13 victoires consécutives. Il faut travailler, il faudra gagner nos deux matchs à domicile après la trêve. On a aussi perdu beaucoup de ballons à cause du terrain, mais je crois que la mentalité n’était pas comme à Naples, par exemple. Là-bas, j’étais très content du match qu’on a fait en équipe, (le but encaissé) : c’était une erreur à moi, je prends cette responsabilité. »

Thiago Silva reconnaît son « erreur personnelle » sur l'égalisation de Naples https://t.co/Q6hFjf95l6 pic.twitter.com/NndyG90VId — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 7, 2018

Nous y voilà. Le capitaine parisien n’a en fait pas encore digéré sa cagade napolitaine, alors il se dénigre plus que de raisons. Du calme, Thiago, tu te rattraperas en plantant le but de la victoire contre Liverpool.