Ligue Europa: Encore accroché par le Zénit (1-1), Bordeaux est presque éliminé

François Kamano a inscrit son 10e but de la saison. — Nicolas Tucat / AFP

Le propriétaire change mais le scénario est toujours le même pour les Girondins. Malgré un nouveau bon match en Ligue Europa face au Zénit Saint-Pétrersbourg, les joueurs de Ricardo concèdent un match nul (1-1), pratiquement synonyme d’élimination.

Joe serre les poings. Pour sa première au Matmut Atlantique en tant que propriétaire des Girondins de Bordeaux, Joe DaGrosa a vibré à l’image de sa joie sur le but inscrit par François Kamano où il a serré les poings très forts. Quelques minutes avant la rencontre, le nouveau big boss du club est descendu sur la pelouse prendre la température avec Frédéric Longuépée, son président.

Malgré sa présence, les Girondins n’ont pas réussi à se défaire du Zénit par manque de réalisme une nouvelle fois. Joe DaGrosa devra donc attendre dimanche pour voir sa première victoire face à Caen.

Le réveil de Kamano. L’attaquant bordelais a fini la sieste. Une sieste qu’il avait bien méritée après son excellent début de saison. Jeudi, le réveil a sonné au bout de 20 minutes de jeu. Après quelques enchaînements et surtout une frappe sur le poteau, le Guinéen a inscrit son 10e but de la saison sur penalty pour une faute sur Sabaly (1-0, 34e). Toujours aussi virevoltant, François Kamano aurait pu ou plutôt du obtenir un deuxième penalty après l’heure de jeu. Lancé sur son côté droit, il est fauché par un défenseur russe… L’arbitre préférera lui mettre un carton jaune pour simulation.

Bordeaux encore puni. Ce n’est pas faute d’essayer mais décidément ça ne veut pas sourire aux Girondins depuis un mois. Et surtout, les joueurs de Ricardo paient cash chacune de leurs erreurs. Face au Zénit, il a suffi d’un contre favorable de Kuzyaev et une reprise de Zabolotny et voilà comme les Russes repartent avec le match nul (1-1, 72e). Sinon, c’est simple Benoît Costil n’a pas eu un arrêt à faire dans cette rencontre où Bordeaux aurait pu l’emporter sur des frappes de Kalu ou encore Karamoh.