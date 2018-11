Rooney, le retour: L'Anglais va refaire une petite pige avec la sélection (avant de faire définitivement ses adieux)

Wayne Rooney en conférence de presse le 10 octobre 2016. — Jure MAKOVEC / AFP

La légende du football anglais Wayne Rooney (33 ans), qui évolue actuellement à Washington (MLS), devrait faire une dernière apparition sous le maillot des « Trois Lions », en match amical le 15 novembre contre les Etats-Unis, ont annoncé dimanche plusieurs médias britanniques.

Selon The Sun et l’agence britannique PA, Rooney, qui n’a plus joué avec l’Angleterre depuis novembre 2016, ne devrait apparaître que lors du rendez-vous de Wembley, et pas le dimanche suivant contre la Croatie en Ligue des nations.

Le joueur, passé par Manchester United et Everton, avait annoncé sa retraite internationale en août 2017 après 119 apparitions sous le maillot de l’Angleterre. L’attaquant, qui détient le record de buts pour les « Trois Lions » et les « Red Devils », a marqué 12 buts pour DC United depuis qu’il a rejoint l’équipe américaine l’été dernier, en provenance d’Everton.