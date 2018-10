Coupe de la Ligue: «Ça fait du bien à la tête», savourent les Nantais après leur victoire à Montpellier

MHSC / Nantes (31 octobre 2018) : La joie des Nantais après le but de Coulibaly à la Mosson. — N. Bonzom / Maxele Presse

Nantes a signé un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues.

Les habituels remplaçants ont profité du temps de jeu que leur a offert Vahid Halilhodzic contre une équipe privée de huit titulaires.

Il n’avait plus mis un pied sur un terrain depuis le 19 mai. Cinq mois et douze jours plus tard, Nicolas Pallois est le symbole de cette équipe nantaise remaniée vainqueur 3-0 sur le terrain de Montpellier en 16e de finale de Coupe de la ligue. « Ça fait du bien à la tête de jouer pour la première fois depuis cinq moins, savoure le défenseur, au placard sous l’ère Cardoso. J’ai un peu manqué de rythme, mais si le coach fait appel à moi, je serai présent pour aider le groupe. Si ça ne se passe pas très bien avec un entraîneur, ce n’est pas forcément de ma faute non plus. »

Avec le défenseur central aligné dans une inédite défense à cinq pour contrée la mise en place de Michel Der Zakarian, ils étaient cinq à cumuler au total neuf apparitions en L1 (Dupé, Traoré, Pallois, Mbodji, Fabio, Girotto). Maxime Dupé, gardien remplaçant de Ciprian Tatarusaru, a conservé sa cage inviolée devant des Montpelliérains inoffensifs. « La coupe c’est important pour la vie dans le groupe, la cohésion, de faire souffler quelques cadres pour le championnat. L’objectif principal était la qualification, mais l’autre de ne pas prendre de but, car on en prenait trop ces derniers temps. »

« On a créé un mouvement intéressant »

Vainqueurs 3-0 chez une équipe invaincue depuis dix matchs et réduite à dix après l’expulsion de Pedro Mendes, les Canaris signent un score flatteur, mais une victoire logique. « Je pense que c’est un bel exploit. On a changé un peu le système de jeu. Ça a bien marché. La deuxième mi-temps, de notre côté, a été plus profitable, estime Vahid Halilhodzic. On a fait moins de fautes techniques, on a créé un mouvement intéressant. Quand on regarde la deuxième mi-temps, c’est une victoire logique. Montpellier n’a pas eu beaucoup d’occasions ; »