VIDEO. Chili: Il marque un doublé, demande sa compagne en mariage et... se fracture le péroné

Tout avait bien commencé pour le Vénézuélien Eduard Bello​ et le Deporte Antofagasta sur la pelouse d’Everton (aucun lien, on parle là de D1 chilienne). L’attaquant avait ouvert le score dès la deuxième minute de la rencontre, ce qui lui avait permis de célébrer en demandant sa compagne en mariage dans les tribunes. Elle a dit oui, tout le monde s’est levé pour applaudir, même les supporters locaux. Jusqu’ici tout va bien.

Yeah, this might not get beaten today. Eduard Bello scored for Antofagasta against Everton in the Chilean league. He celebrated by proposing. The opposition’s fans all clapped too. Buenazo! (📹:@PatoMedinaEs)pic.twitter.com/QX6iOENJXo