Alors, on n’est pas bien là, rien qu’entre nous, entre clubs français, loin, très loin de ces joutes européennes contre les vilains clubs qui nous martyrisent et nous prennent pour leur jouet ? Après une semaine pas loin d’être catastrophique pour les Français en Coupes d’Europe, place au Classique OM-PSG dans le volcan du Vélodrome qui s’annonce, comme souvent, méga bouillant. Mais si les deux clubs ne transpirent pas la sérénité en ce moment, on a la sensation que c’est quand même Marseille qui joue le plus gros ce soir. Même si cela fait 7 ans que les Olympiens n’ont pas tapé Paris. Pour le PSG, qui est déjà champion de France, ce Clasico n’est qu'une question de fierté et de record, mais un mauvais résultat ce soir après le nul (tout nul) contre Naples ferait tout de même mauvais genre.

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 20h pour vivre cet avant-match OM-PSG.