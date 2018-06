MERCATO NICE. Manchester City annonce le départ de Vieira pour Nice dans un communiqué, avant de le supprimer

FOOTBALL On a du mal à suivre, mais grosso-modo, ça sent bon signe...

Cachez ce communiqué que je ne saurais voir. Manchester City a indiqué dimanche 10 juin que Vieira, arrivé en MLS en 2016 et actuel entraîneur de New York FC un club détenu par les mêmes proprios que les Skyblues, quittait le club et aller rejoindre l'OGC Nice. Le communiqué a depuis disparu du site du club anglais, tandis que Nice n’a rien dit dessus.

C'est désormais officiel, Patrick Vieira quitte NYCFC pour entraîner Nice.



Hâte de voir ce que ça va donner. S'il confirme en Europe. Nul doute qu'il sera le successeur de Guardiola à Manchester City. — Premier League 🇫🇷 (@PLFrance_) June 10, 2018

« Quitter New York est une décision incroyablement difficile pour moi et ma famille, et elle n’a pas été prise à la légère », déclarait Patrick Vieira dans le communiqué.



Bon allez tonton Pat', arrête ton faux suspense et officialise à Nice !