Pognon: La France est la sélection la plus chère de ce mondial

Vous voyez ce groupe ? Bah vous pouvez racheter l'Amérique latine avec. — SIPA

On n’est pas sûr de la gagner cette Coupe du monde qui approche à grand pas, mais à défaut d’avoir une équipe victorieuse à coup sûr, on est certain d’une chose : le groupe des 23 des Bleus est le plus cher de toute la Coupe du monde. Notre vaillante troupe de footballeur coûterait la somme astronomique de 1,04 milliard d’euros, dépassant de peu l’Espagne (1,03 milliard). A part ces deux sélections européennes, aucune équipe ne dépasse le milliard d’euros symbolique (les nulles !).

Seleções mais valiosas da Copa de 2018*, em milhões de euros:

1,04 bi França

1,03 bi Espanha

950 Brasil

877 Alemanha

874 Inglaterra

764 Bélgica

698 Argentina

466 Portugal

368 Uruguai

346 Croácia

304 Colômbia

287 Senegal

279 Polônia

256 Dinamarca

240 Sérvia



* Fonte: @TMuk_news — Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) June 4, 2018

La France profite d’être l’équipe la plus jeune du mondial (à égalité avec le Nigeria) pour faire flamber le prix de ses prodiges. Car dans le football, plus c’est jeune, plus c’est cher au vu du potentiel. Reste maintenant à l’exploiter, ce potentiel !