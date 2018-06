France-Italie: «On a de la chance qu'il soit Français», la bleusaille Mbappé vole au secours de Pogba le taulier

Paul Pogba n'a pas été birne brillant face à l'Italie en match amical. — FRANCK FIFE / AFP

Il ne vous aura pas échappé que si la France a livré une belle prestation face à l’Italie, vendredi soir à Nice, en match de préparation au Mondial 2018, tous les joueurs n’ont pas été au même niveau. Et la déception du soir - pour changer - vient du milieu de terrain Paul Pogba.

A tel point que le débat « Tolisso ou Pogba ? » est clairement à l’ordre du jour. Sentant venir les critiques à l’égard de son coéquipier, Kylian Mbappé​ a tenu à défendre le joueur de Manchester United, sifflé à sa sortie de terrain par le public de l’Allianz Riviera.

« Il joue à l’étranger, il n’a pas l’habitude (des sifflets). Moi je suis là toute l’année donc je lui ai expliqué que c’est comme ça ici, a confié le Parisien, qui parle comme s’il était déjà un vieux brisquard du championnat de France et des Bleus. Il est jugé un peu différemment, car les gens attendent qu’il fasse un dépassement de fonction : il est milieu de terrain, pas attaquant ou gardien de but. On ne lui demande pas de marquer à chaque match, mais plutôt d’apporter de l’impact physique, sa vista, et je pense qu’il a fait un bon match. J’ai l’impression que, quoi qu’il fasse, on dit toujours qu’il doit faire un peu plus. On doit admirer le joueur qu’il est, on a de la chance qu’il soit Français et c’est dommage qu’il y ait ce genre de choses ». Si c’est le patron qui le dit…