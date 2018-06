Ligue 1: La future chaîne de Mediapro coûtera environ 25 euros par mois

Les patrons de Mediapro ont donné une conférence de presse à Paris, le 31 mai 2018. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

La nouvelle chaîne diffusant la Ligue 1 pourrait être proposée à 25 euros, a annoncé jeudi le fondateur du groupe espagnol Mediapro, qui vient de rafler les principaux droits du championnat français de 2020 à 2024. «On ne va pas faire une chaîne à 50 ou 100 euros: on n'aurait pas d'abonnés», a déclaré Jaume Roures, estimant le nombre d'abonnés au lancement à 3,5 millions.

Cette chaîne ne vise pas une distribution exclusive et devrait donc être disponible via les opérateurs télécoms, si des accords sont trouvés d'ici 2020, a expliqué Jaume Roures lors d'une conférence de presse à Paris.

Droits TV: Qui derrière Mediapro, Canal vraiment évincé, les fans floués...Quelles conséquences après la vente records des droits de la L1? https://t.co/f239ZUijxv pic.twitter.com/qrwQfPRTpD — 20 Minutes (@20Minutes) May 30, 2018

«Les abonnés ne doivent pas s'enfuir de Canal+. J'espère que la chaîne qu'on va faire va être disponible chez Canal+, a lancé l'homme d'affaires catalan. On n'est pas ici pour lutter contre les opérateurs, on a deux ans pour s'asseoir avec tout le monde et chercher la meilleure solution.»

Le patron de Mediapro estime qu'en rendant la Ligue 1 plus attractive, il pourrait attirer jusqu'à 5 millions d'abonnés en «trois ou quatre ans». «On va tenter de faire grossir la chaîne avec plus de foot français et plus de foot étranger. Notre expérience c'est que les gens qui s'abonnent à une chaîne de foot ne veulent pas d'autres évènements», a-t-il ajouté.

Les résultats de l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1 ont été dévoilés mardi par la Ligue de football professionnel (LFP) et ont créé la surprise, en laissant Canal+, actuel diffuseur avec BeIN, sur le carreau. Au total, le contrat des droits de la Ligue 1 2020-2024 s'élève à 1,153 milliard d'euros par an, en hausse de plus de 60% par rapport à la période précédente.