Bordeaux: Le Golbang ou le foot en mode spectaculaire et tous niveaux

Les joueurs doivent marquer d'une reprise de volée du pied ou de la tête. — Golbang

Il veut réussir son « big bang » du football ! Au point que le sport qu'a inventé Bruno Schwobthaler, le Golbang, est la contraction du mot « but » en espagnol et du terme aux origines scientifiques. Née en mai 2017, cette nouvelle pratique du football se veut ouverte à tous, peu importe le niveau de jeu de chacun.C’est en tout cas la volonté de son créateur : « Avec l’âge, nos qualités techniques baissent. Moi, je ne peux plus suivre mes fils (rires). Alors comment s’en sortir en prenant toujours du plaisir ? J’y ai réfléchi à un football jouable partout et pour tous. »

Trois contre trois sur un seul but

Et pour ça, cet ancien cadre de Warner Bros s’est inspiré d’autres sports (tennis, hand ou volley) pour créer le sien. Celui-ci se joue à trois contre trois sur un seul but de foot en salle avec une zone défensive triangulaire d’où les deux défenseurs et le gardien ne peuvent pas sortir. Il y a troid à respecter pour l’équipe qui attaque :

Il faut jouer du pied ou de la tête

Il faut jouer en une touche de balle (ou deux si la seconde est une frappe au but)

Il faut marquer de volée

La zone défensive est délimitée par un triangle. - Golbang

Pour faciliter la pratique du Golbang, chaque joueur a le droit à un rebond. « Il ne faut pas savoir forcément jongler. On peut jouer à son rythme, en marchant si on veut. On est en mode ludique, pas en compétition », explique Bruno Schwobthaler. L’absence de contact physique permet aussi de limiter les blessures.

Dix points la reprise de volée dans la lucarne

Au début, les deux équipes alternaient toutes les quinze minutes entre la défense et l'attaque mais l’Alsacien préconise aujourd'hui de changer « toutes les six, sept minutes car sinon il peut y avoir de la lassitude des deux côtés. » Pour mettre du piquant, les buts ne valent pas tous le même nombre de points. Une tête en vaut cinq et surtout une reprise de volée dans la lucarne, dix.

Le premier championnat du monde de Golbang se tiendra samedi à Bordeaux. - Golbang

L’inventeur du Golbang veut avant tout séduire les étudiants pour développer son sport. Ce samedi, ils seront huit équipes à s’affronter au Soccer Park de Bordeaux pour le premier titre de champion du monde de la discipline. Avec ce Mondial, Bruno Schwobthaler espère « créer l’événement avec beaucoup de spectacle sur le terrain » pour que son sport ne reste pas qu'une découverte, mais devienne une vraie pratique.

