PSG: Inventaire, mercato, préparation… Petit tuto «premiers mois» pour Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, le nouveau coach du PSG, au Parc des Princes le 20 mai 2018. — Michel Euler/AP/SIPA

« J’aimerais bien pouvoir démarrer dès maintenant, mais ce n’est pas possible car les joueurs sont en vacances ». Rassure-toi, Thomas, on a du boulot pour toi. Tuchel, le nouveau coach du PSG présenté dimanche au Parc des Princes, n’aura pas ses joueurs avant deux mois. Mais il peut déjà voir les grandes lignes du travail qui l’attend pour faire progresser le PSG. Petit tuto « premiers mois » pour le nouveau boss parisien.

Etape n°1 -> Faire l’inventaire et cibler les recrues (juin)

Il va en bouffer, du DVD. Si Thomas Tuchel ne pas voir ses nouveaux joueurs « IRL » avant un petit moment, il peut toujours se faire une idée de ce que chacun vaut en regardant tous les matchs de la saison. Histoire de faire un inventaire de ceux qui sont indispensables, de ceux qui ne le sont plus et de ceux qu’il faut remplacer. « Si le mercato était fermé aujourd’hui, je serais très heureux car il y a beaucoup de talents et de personnalité ici, a expliqué Tuchel dimanche. J’ai confiance en ces joueurs qui ont déjà construit cette équipe mais je veux d’abord les connaître. Si je vois qu’on a besoin d’un joueur, alors on actera là-dessus ou sur une idée de type de joueur. »

Si la signature de Gianluigi Buffon, bien avancée, règle le problème du gardien, il reste quand même un peu de boulot pour avoir un effectif complet fin août. A vue de nez, on dirait quelque chose comme ça :

Vendre Kurzawa, Pastore, Trapp, Krychowiak, Jesé, voire Di Maria

Acheter un N°6 et un latéral gauche de classe mondiale, un défenseur central prometteur voire un autre milieu un peu plus offensif

S’il pouvait se tourner vers l’Allemagne (Weigl, Wendell, Guerreiro) pour donner ses priorités, ce sera ensuite au directeur sportif Antero Henrique et au président Nasser al-Khelaifi de faire les courses.

Etape n°2 -> Gérer le retour des mondialistes (juillet/août)

Ce n’est pas la meilleure année pour récupérer une équipe comme le PSG. Avec 90 % de son effectif en Russie pour la Coupe du monde, la préparation risque d’être compliquée avec grosso modo dans les premières semaines une équipe composée de Verratti, Rabiot, Kurzawa + les jeunes. Ensuite, il faudra incorporer petit à petit les retours de Russie en fonction des éliminations, sans brusquer physiquement des joueurs sans doute exténués. « Cette saison, on aura une préparation un peu difficile en raison de la Coupe du Monde mais on a beaucoup de joueurs qui ont montré dans le passé qu’ils pouvaient s’adapter à cette situation, rassure-t-il. Ils ont la personnalité pour donner leur meilleur et savent comment se comporter.)

Neymar est aux anges. Le Brésil ira en Russie. - Andre Penner/AP/SIPA

Etape n°3 -> Inculquer l’esprit Tuchel (juillet/août)

Dès les premiers jours de la préparation estivale, Tuchel va faire du Tuchel. C’est-à-dire poser sa patte de « control freak » sur l’effectif. Tout va y passer : la bouffe, les cycles de sommeil, la méditation, la qualité des contrôles de balles, la précision des passes. Parfois considéré comme « un dictateur », Tuchel risque d’être un peu surpris quand il découvrira toutes les légendes sur l’hygiène de vie de certains joueurs parisiens. Tant mieux, il est là pour ça.

« Toutes les personnes du club m’ont donné l’impression qu’ils me voulaient vraiment, qu’ils me connaissaient bien, moi et mon travail, sourit l’Allemand. Les petites choses sont les grandes choses, c’est ce en quoi je crois. Nous devons élever notre niveau, devenir encore meilleur, mais il faut d’abord créer un certain état d’esprit. Quand les joueurs commenceront à avoir cet état d’esprit, qu’on aura créé la structure avec laquelle nous jouons, travaillons et voyageons ensemble, quand on aura créé cette structure et cet état d’esprit offensif… Mais il faut commencer par prendre soin des petites choses, travailler sur les détails. »

Etape n°4 -> Lancer la machine (à partir de septembre)

Début septembre, c’est le début de la Ligue des champions. Après un mois de rodage et avec son effectif au complet, Tuchel devra à ce moment-là faire tourner son équipe à bloc. Pour être bon au printemps, il faut être bon en septembre. C’est en tout cas le message qu’il essayait de faire passer à ses futurs joueurs en conférence de presse : « Il faut qu’on crée une atmosphère dans laquelle les matches de coupes sont au même niveau que les matches de Ligue des Champions. Que les matches contre des équipes de seconde division soient au même niveau que les matches contre les grandes équipes. Quand les joueurs auront ce même état d’esprit pour tous les matchs, tous les entraînements et tous les déplacements que nous aurons à faire ensemble, on pourra atteindre tous les objectifs auxquels on peut penser. »

Comme gagner la Ligue des champions par exemple ? Tu es là pour ça, Thomas.