VIDEO. Coupe de France: Les deux capitaines soulèvent la Coupe ensemble, c'est la belle image de la soirée

C'est beau le foot quand même. — Francois Mori/AP/SIPA

C’est assurément l’image de la soirée, et le genre de moments qui fait qu’on aime le football, la Coupe de France, la vie et le monde entier (on s’emballe un peu peut-être ?). Après la victoire logique de Paris en finale de la Coupe de France face aux Herbiers, la 12e victoire dans cette compétition de l’histoire du PSG quand même – excusez du peu —, Thiago Silva a tenu à soulever le trophée avec le capitaine courage des Herbiers, Sébastien Flochon.

Quelle image ! Capitaine des Herbiers, Sébastien Flochon soulève le trophée de la Coupe de France avec Thiago Silva. La beauté du football. pic.twitter.com/DXX1QAT3Db — Vines Foot (@vinesfoot) May 8, 2018

Une image qui rappelle évidemment la finale de 2000, lorsque Mickael Landreau, à l’époque capitaine de Nantes, avait tenu à faire la même chose avec Réginald Becque, capitaine du club amateur de Calais, lui aussi arrivé en finale.

Sébastien Flochon : "la grande classe Thiago Silva qui m'a demander de venir soulever la coupe. Un grand merci aux supporters qui ont rivalise avec les Parisiens." #VHFPSG @Europe1 @Europe1Sport #CdF pic.twitter.com/b5avuutQNZ — Julien Froment (@JulienFroment) May 8, 2018

Décidément, en Coupe d’Europe ou en belle célébration de Coupe de France, Paname ne peut jamais dire "A jamais les premiers".