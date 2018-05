TFC-LOSC: Naufrage technique et tactique, supporters en colère... Toulouse sombre face à Lille

Le TFC d'Ibrahim Sangaré, à terre après la défaite face à Lille en Ligue 1, le 6 mai 2018 au Stadium de Toulouse. — P. Pavani / AFP

Doublé par le LOSC, le TFC est barragiste à deux journées de la fin.

En voulant bétonner alors que son équipe menait, Michaël Debève s’est complètement fourvoyé.

L’image, peu après le coup de sifflet final, est terrible. Trois Toulousains, le capitaine Issa Diop, Ibrahim Sangaré et Steve Yago, viennent saluer de très loinleurs supporters du virage Brice-Taton, plus que remontés. Entre les deux camps, un cordon de stadiers. Battu par Lille ce dimanche au Stadium (2-3), le TFC est doublé par le Losc et devient barragiste à deux journées de la fin.

Le football n’aime pas trop qu’on se moque de lui, et l’a prouvé une nouvelle fois. Alors qu’il menait 2-1 à la mi-temps (Christopher Jullien et Corentin Jean), Toulouse a sombré en deuxième période. Et Lille, après avoir multiplié les occasions sauvées par le portier toulousain Alban Lafont, a fini par trouver la faille deux fois en trois minutes, par Yves Bissouma (80e) d’un coup franc surpuissant, puis par Nicolas Pépé (83e), auteur d’un doublé.

Des changements aberrants

« On n’arrivait plus à se retrouver, je ne peux pas l’expliquer à chaud », témoigne Steeve Yago. Le défenseur violet, entré à la 69e minute à la place de Corentin Jean, constitue le deuxième changement signé Michaël Debève, après Issiaga Sylla pour Somalia (65e) et avant Yann Bodiger pour Max-Alain Gradel (80e).

Le technicien se justifie:

« On menait 2-1, des joueurs commençaient avec la chaleur à avoir du mal. Il fallait absolument renforcer les couloirs avec des éléments défensifs. Mais sur le dernier changement, on prend le but et on n’a pas le temps de se remettre en place. » Puis Toulouse a craqué de nouveau et, faute d’éléments offensifs, a fini le match avec la charnière Jullien-Diop en attaque…

Résumons : il y avait 2-1 pour Toulouse, qui comptait alors cinq points d’avance sur la zone de relégation, avant cette tentative de bétonnage qui a viré à la ligne Maginot. Et 2-3 à la fin du match, avec une 18e place à la clé. Autant dire que Debève est mouillé jusqu’au coup dans le naufrage. Même si l'absence du précieux régulateur Yannick Cahuzac (déchirure aux adducteurs), blessé samedi à l'entraînement et dont la saison est peut-être terminée, a forcément pesé.

Une indigence technique digne du National 3

Le Picard voulait que ses joueurs aillent chercher haut les Lillois après la pause ? Les Toulousains ont balancé et fait preuve d’une indigence à peine digne d’une équipe de National 3. Le technicien, qui a succédé à Pascal Dupraz le 22 janvier, reconnaît d’ailleurs une prestation « très pauvre sur le plan technique ».

Certes, il reste encore deux matchs, à Bordeaux puis contre Guingamp, pour échapper à une relégation qui pend forcément au nez d’un club qui finit deux fois 17e lors des trois saisons précédentes. Le maintien miraculeux de 2016 ne se reproduira pas forcément à ce printemps. Et le pire, peut-être, c’est que ce TFC risque de descendre dans l’indifférence polie d’une ville et du foot français en général.