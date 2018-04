VIDEO. WTF, au Pays-bas, un arbitre reçoit un carton jaune

Gros craquage. — Twitter Screenshot

Allez, un peu d’humour en ce lundi pluvieux. Et pour cela, c’est vers le championnat des Pays-Bas qu’on se dirige. L ’arbitre du match Vitesse Arnhem-FC Twente, est taclé puis tombe sur Navarone Foor dans son élan. Après la confusion, Foor vient voir l’arbitre et lui donne un carton jaune dans le plus grand des calmes. Un geste qui aura beaucoup fait rire l’officiel, avant que le match ne reprenne ses droits. Grosse poilade donc.

N’empêche, de l’humour et du dialogue entre joueurs et arbitres, cela laisse rêveur…