Ligue1: Thauvin et la MCN, on connait les nommés pour le titre de meilleur joueur

FOOTBALL L'UNFP a révélé ses listes de nommés pour les trophées individuels de fin de saison. Et Paris domine...

Les nominés de l'UNFP — Twitter

L'UNFP a balancé la liste des sélectionnés pour le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Et comme en championnat, Paris surdomine avec trois joueurs nommés sur quatre : MBappé, Neymar et Cavani. Seul Florian Thauvin, auteur d'une saison de porc (19 buts et 10 passes décisives) a su se glisser dans cette liste très majoritairement parisienne, probablement à la place de Fekir, qui aurait été dans les clous sans sa longue blessure en mars.

Pour les joueurs évoluant à l'étranger, c'est Griezmann, Benzema, Umtiti et Kanté qui sont nominés.