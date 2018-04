Samba Diop: Kastendeuch appelle la LFP à faire preuve de «l'humanité nécessaire dans ce genre d'événement»

Sylvain Kastendeuch, le coprésident de l'UNFP. — FRANCK FIFE / AFP

Après le décès tragique du jeune joueur du centre de formation havrais, Samba Diop (18 ans), le club souhaite que la sanction de huis clos infligée par la commission de discipline de la LFP (suite à l’envahissement de terrain survenu au Stade Océane lors du match contre Quevilly-Rouen) soit reporté afin de permettre aux supporters et au club de rendre hommage au défunt à l’occasion de la rencontre face au Gazélec d’Ajaccio vendredi.

Les supporters du HAC prévoient plusieurs hommages notamment sur le 1/4 de finale de Coupe de France des filles @FFF @coupedefrance, ce dimanche à 14:30 au @StadeOceane @BARBARIANS93 @KopCieletMarine — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) April 9, 2018

L’UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels, a publié mardi un communiqué afin de soutenir la volonté des dirigeants du HAC, en appelant à « la compassion de la Commission de discipline de la LFP ».

Pour que le @HAC_Foot puisse rendre dès ce vendredi 13 avril l'hommage que le club doyen, ses supporters et tout le football français doivent à Samba Diop, trop tôt disparu...

▶️https://t.co/gYTDs3byqR pic.twitter.com/k3dPLKf4I6 — UNFP (@UNFP) April 10, 2018

20 Minutes a contacté son coprésident, Sylvain Kastendeuch, afin d’évoquer plus en détail son appel à la LFP.

L’UNFP a demandé à la commission de discipline de la LFP de reporter le huis clos. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Oui, nous avons demandé le report de la sanction. J’ai presque envie de dire que ça serait la moindre des choses. Que ce soit pour les supporters du club, même pour ceux qui s’étaient mal comportés lors du dernier match à domicile, ce serait l’opportunité de montrer que lors d’un tel malheur tout le monde se réunit. Pour la famille de Samba Diop, pour le club du Havre, les joueurs, dirigeants et supporters, ce serait vraiment bien qu’il puisse y avoir cette communion, ce rassemblement afin de rendre l’hommage que ce jeune joueur, tragiquement décédé la semaine dernière, et sa famille méritent. C’est le sens de notre appel à la LFP. Malgré les turbulences de l’autre fois (l’envahissement du terrain), nous pensons qu’il serait bon de reporter cette punition.

A cas exceptionnel, traitement exceptionnel, en somme.

Oui, en tout cas on l’espère. Maintenant on va voir. Les membres de la commission de discipline, puisque c’est cette commission qui devrait statuer, sont sensibilisés, il y a un membre de l’UNFP qui fait partie de cette commission donc on va tenter de… non pas d’influencer puisque c’est une commission indépendante, mais en tout cas de sensibiliser sur une forme d’humanité nécessaire dans ce genre d’événement.

Samba, raconté par ceux qui l'ont côtoyé : nous avons donné la parole à ceux au club qui l'ont connu où entraîné depuis ses début au #HAC en 2005 pour qu'ils nous racontent qui était #SambaDiop → https://t.co/MI2xuPjOJH

🖤 pic.twitter.com/gsG5iejRhj — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) April 9, 2018

Selon les règlements, il ne tient qu’à la LFP de changer de position sur ce sujet ou ce n’est pas aussi simple ?

Si le président et les membres de la commission se montrent sensibles et ont envie de faire changer les choses, c’est à eux de se réunir à nouveau et de changer leur décision.

Si la commission choisissait de ne pas changer d’avis, quelles seraient les répercussions en termes d’image pour la LFP ?

Je préfère ne pas y penser en fait… J’espère encore une fois que cette décision sera prise. Après je ne connais pas exactement les difficultés réglementaires de la commission. Parce que c’est vrai que la Ligue 2 est une compétition très réglementée, peut-être que le président de la commission de discipline va nous sortir un article qui fait que, pour eux, il leur serait impossible de revenir sur cette décision. Bon après, il y a le pouvoir suprême du conseil d’administration de la Ligue, dont je fais partie, qui devrait pouvoir, si jamais il y a un consensus sur le sujet, faire en sorte que le huis clos soit reporté.

Avez-vous eu un retour de la part de la LFP ?

A l’heure où je vous parle, il n’y a pas d’indications nouvelles dans un sens ou dans l’autre. On va attendre la décision de la commission, j’espère vite, parce que je comprends les problématiques des dirigeants du Havre. Ce n’est pas du tout la même organisation pour vendredi en cas de huis clos ou non. On espère que cette décision tombera rapidement et qu’elle sera positive.