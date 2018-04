PSG: Neymar fait son entrée dans le dico français

Grosse ligne en plus au palmarès. — LOIC VENANCE / AFP

Neymar était venu à Paris avec l’objectif de remporter le Ballon d'Or. Pour l’instant, c’est pas fait, mais il a gagné une distinction presque aussi prestigieuse : en effet, le brésilien figurera dans Le Robert Illustré 2019, avec une mini-biographie à la clé, selon les infos du Parisien. On y apprendra notamment, page 1339, qu’il « forma avec Messi et Suarez le célèbre trio MSN », ou bien qu’il « devint en 2017 le joueur le plus cher du monde. » Ses talents au poker ne sont pas cités…

Niveau footballistique, il croisera dans le dictionnaire Zidane, Maradona, Pelé ou encore Ronaldo et Messi. Comme quoi, c’était vraiment un bon choix de signer à Paris : le voilà bel et bien dans la cour des plus grands.