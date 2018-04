La situation lilloise devient de plus en plus préoccupante...

Si encore il n’y avait que les défaites… Au Losc, la situation commence vraiment à sentir le graillon. Après le match nul terrible concédé face à Guingamp à domicile (2-2) alors qu’ils menaient 2-0 à quelques minutes du coup de sifflet final, puis la volée ramassée à Marseille samedi (5-1), L'Equipe nous apprend que c’est le comportement de certains joueurs qui agace en interne.

Avant la rencontre au Vélodrome, Christophe Galtier a pointé du doigt deux joueurs qui auraient été aperçus dans une boîte de nuit lilloise dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux joueurs dont l’identité n’est pas révélée dans le journal mais qui étaient pourtant titulaires à Marseille.

Thiago Maia fait partie des trois joueurs qui sont sortis en boîte à deux jours d'#OMLOSC Les deux autres étaient aussi titulaires lors du match... entre cet article de L'Equipe et la décla sur Enyeama, Galtier semble dégainer ses dernières cartes #LOSC — Yann Fossurier (@YannFossurier) April 23, 2018

Après la peignée prise dans le Sud, toujours selon L’Equipe, c’est Luis Campos, le conseiller du président Lopez qui a pris la parole et poussé un coup de gueule : « C’est une honte, nous sommes des connards. Il faut une réaction contre Metz à la hauteur des enjeux. Que chacun prenne ses responsabilités ! »

Des absences remarquées

Un message pas forcément entendu par tous puisque dès le lendemain, trois joueurs séchaient le débriefing du coach… L’un était excusé (Luis Araujo) pour rester au chevet de sa femme sur le point d’accoucher, deux autres non.

Farhès Bahlouli, qui évolue ces temps-ci avec l’équipe réserve en National 2 et qui a refusé de répondre à la convocation, et Ibrahim Amadou. Pas franchement l’ambiance idéale quand on se bat pour sauver le club en Ligue 1 et qu'il ne reste que quatre matchs à jouer…

