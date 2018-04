4': Oh mon dieu c'est déjà la panique totale dans la défense du Losc, ça dégage n'importe comment... On sent vraiment que les pauvres n'ont plus le mental. Faut dire que le match nul du week-end dernier contre Guingamp, chez eux, alors qu'ils menaient 2-0 à la 90e minute, a dû faire l'effet d'une droite de Mayweather dans les chicots.