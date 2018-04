VIDEO. Après le péno oublié, le club de Dijon et Jean-Michel Aulas se prennent le bec sur Twitter

L'écrasante victoire 5 à 2 de l’Olympique Lyonnais vendredi soir sur la pelouse de Dijon en ouverture de la 34e journée de Ligue 1 ne reflète pas vraiment la physionomie globale de la rencontre. En effet, avant de sombrer en fin de rencontres, les hommes de Dall’Oglio ont longtemps regardé les Lyonnais dans les yeux et, à 3-2 pour l’OL, une erreur arbitrale flagrante est venue bouleverser le cours du match.

Alors que Wesley Saïd est lourdement fauché par derrière en pleine surface lyonnaise, l’arbitre refuse d’accorder un péno aux Dijonnais. Dans la foulée, Bertrand Traoré fera le break pour Lyon (4-2) et scellera le sort du match. Après la rencontre, au micro de Canal +, le coach Dall’Oglio a préféré ironiser sur la décision de Mr Franck Schneider.

"L'arbitre était très mal placé et n'a pas pu voir... Il n'était qu'à 2 mètres..." 🔥👀😅 Olivier Dall'Oglio ( @DFCO_Officiel ) à @PierreMenes dans le #LateFC sur CANAL+SPORT ! #DFCOOL pic.twitter.com/l4wyPHtueX

Une sortie à laquelle ne pouvait pas ne pas réagir le twittos compulsif qu’est Jean-Michel Aulas, qui a le plus tranquillement du monde dit espérer la suspension du coach dijonnais après ses propos.

@ol @Le_Progres @lequipe quand je lis qu'Olivier Dall'Oglio dit avoir été volé par l'arbitre et que je regarde les statistiques du match je me dis que s'il est suspendu ce ne sera pas volé ! Il faut arrêter de vilipender les arbitres surtout avec de telles statistiques!

Abasourdi par de tels propos, le club dijonnais a, à son tour, tenu à répondre au président de l'OL​.

Bonjour @JM_Aulas, on a regardé à 2 fois ce tweet pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un compte fake...🙄🤔 Et... non ! 😥



Bonne continuation à l'@OL en espérant que vous n'aurez rien à reprocher au quatuor arbitral d'ici la fin de saison... #DFCOOL @lequipe @CanalFootClub https://t.co/Y2oMq9E1EG