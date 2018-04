20h57: Et voilà, Richard Gasquet qui s'incline au bout de la soirée (en trois sets) après un superbe match de tennis. Franchement c'était beau. Bon, on est sur quoi ici, déjà ? Ah oui, Dijon -Lyon. Bon, ça me fait moins rêver, mais on va rester optimiste. Sur un malentendu on n'est pas à l'abri de voir une belle rencontre.