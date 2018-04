VIDEO. Un ours donne le coup d’envoi d’un match de D3 russe

On sent les joueurs sereins. — Youtube FC Anghust screeshot

Ha la Russie, sa vodka, ses écrivains suicidaires, sa Place Rouge et ses ours sur les terrains de football. Oui, oui, des ours. C’est l’étrange idée qui a émergé en D3 russe pour lancer le match entre le FK Machouk et le FK Angusht. Un ours (domestiqué, on vous rassure) a lancé le coup d’envoi du match. Il a salué le public avant de donner le ballon à l’arbitre.

Après Paul le poulpe en 2010, voici donc Tim l’ours en 2018. Pour la petite histoire, il est aveugle de naissance, est la star du cirque de la ville d’Angusht et se balade en side-car dans les villes russes.

En tout cas dans la guerre qui l’oppose au Japon pour désigner « Quel est le pays le plus WTF du monde », la Russie vient encore de marquer un grand coup.