Ligue1: Monaco rembourse ses supporters après l'humiliation au Parc

Noyé au parc, le club monégasque a pensé à ses supporters. — Thibault Camus/AP/SIPA

L’AS Monaco a annoncé que le club allait rembourser les supporters du Rocher présent au parc des princes. Une maigre consolation pour les fans des rouges et blanc, qui ont vu leur équipe se faire rouler dessus par Paris.

L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 15, 2018

Vadim Vasilyev, vice-président de l'AS Monaco, avait déjà tenu à rendre hommage aux supporters juste après le match : « Les seuls qui ont été à la hauteur, ce sont nos supporters et je les en remercie. Ils ont poussé l’équipe, mais on ne pouvait rien faire. » Et en effet, pendant de longues minutes hier soir, on n'entendait que le kop monégasque, ce qui était très gênant…



En tout cas, pour Monaco, le remboursement de ses supporters restera de loin sa plus belle action du match.