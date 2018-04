VIDEO. «Repose en paix Samba», Le Havre a rendu un vibrant hommage à son jeune joueur décédé

FOOTBALL Le club et les supporters se sont réunis pour honorer la mémoire de Samba Diop...

Les supporters havrais ont rendu hommage à Samba Diop. — Capture d'écrans @beinsports_FR

La victoire pour le symbole. Vendredi soir, Le Havre s’est imposé à domicile, au stade Océane, face au Gazélec d’Ajaccio (2-1). Un succès évidemment dédié au jeune joueur du centre de formation, Samba Diop, décédé récemment.

Elle est pour toi cette victoire ! #SambaDiop 🖤 pic.twitter.com/ZK4vNdRBnN — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) April 13, 2018

Alors que la Ligue avait fini par lever exceptionnellement la mesure de huis clos infligée au Havre, ce sont près de 6000 spectateurs qui ont rendu un dernier hommage au joueur, en brandissant le portrait de Diop réalisé par une dessinatrice. « Enfant de la Cavée, enfant du HAC, repose en paix Samba », pouvait-on également lire sur une banderole déployée en tribune nord.

La maman du joueur était présente au stade et les Havrais lui ont apporté tout leur soutien dans cette épreuve difficile. Une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi du match et les Havrais avaient abandonné pour l’occasion leurs traditionnelles couleurs ciel et marine. Ils portaient des maillots noirs tous floqués au nom de Samba Diop.

Le club a également décidé d’offrir, à titre posthume, un contrat professionnel à Samba Diop. Avant qu’il ne décède tragiquement, celui-ci devait en effet réaliser son rêve en paraphant le premier contrat pro' de sa vie. « C’était important de lui donner la possibilité de concrétiser son but », a déclaré Michaël Bunel, responsable de la préformation, au journal L'Equipe​.