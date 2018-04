Leipzig-OM: Oh la tuile! Rolando forfait, l’OM sans défense à Leipzig… «Ça va être plus facile pour nous», se marre Konaté

Rolando et Rami (à gauche) étant blessés, Luiz Gustavo pourrait jouer en défense centrale. — SIPA

Rudi Garcia va devoir bricoler une défense inédite, ce jeudi, à Leipzig.

Rami, Mandanda et Rolando : trois des quatre joueurs les plus utilisés cette saison par Rudi Garcia sont blessés.

De notre envoyé spécial à Leipzig,

A Amsterdam, ça sent la morue jusque dans le cœur des frites. A Leipzig, c’est l’odeur de saucisses qui plane jusqu’au cœur des salles de presse. Vous allez hurler au cliché, mais c’est vrai : dans le royaume du taureau, on sert des snacks pour viandards aux journalistes.

On n’a pas senti, en revanche, le parfum du défaitisme à l’arrivée des Marseillais au Red Bull Arena. C’est en sifflotant que Luiz Gustavo est entré dans la salle de conf' ; c’est en blaguant que Rudi Garcia a répondu aux questions.

« Les vents sont contraires »

Il avait pourtant une mauvaise nouvelle supplémentaire à annoncer : en plus de Thauvin (ischios), Mandanda (quadriceps) et Rami (cheville), Rolando, longtemps incertain, sera bien forfait (talon d’Achille). « Il y a une chose qu’on ne perd pas, c’est le caractère, l’abnégation : cette équipe a une âme et elle va devoir s’en servir. Et savoir que les vents sont contraires peut nous donner un supplément de motivation », a lancé le coach marseillais, entre deux évidences.

On a ainsi appris que « les remplaçants du jour étaient les titulaires du lendemain » et que l’OM venait à Leipzig « avec l’objectif de ne pas encaisser de but et d’en marquer » (il nous semble que c’est le principe du football, mais c’est noté).

OM: Aux racines du mal... Depuis quand Rudi Garcia est-il obsédé par l'arbitrage? https://t.co/VuEmtDlbr1 via @20minutesSport pic.twitter.com/QucyPo7KBy — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 31, 2018

Déclas guère plus tranchantes du côté de Luiz Gustavo, aussi lisse devant les micros qu’il est élégant sur le terrain : « Ça m’est égal de jouer en défense ou au milieu, l’important c’est d’être concentré à 100 %. »

Konaté chambre, Garcia affute sa tactique

A seulement 18 ans et avec douze petits matchs de Bundesliga dans les pattes, le défenseur Français de Leipzig Ibrahima Konaté n’a pas encore été formaté par des heures de media training. C’est donc avec un sourire en coin qu’il commente cette avalanche de blessure : « On sait que ça va être plus facile pour nous, car ce sont des cadres qui vont manquer à l’OM. » Et une deuxième salve un peu plus tard, quand on lui demande s’il a échangé avec Boubakar Kamara, qu’il a côtoyé avec l’équipe de France U17. « Je ne vais pas dire qu’ils sont en panique… Mais ils savent qu’on est une bonne équipe ! »

Son coach Ralph Hasenhüttl​ nuance gentiment et loue les points forts de l’OM (« un pressing dynamique, un bon jeu de transition, la discipline tactique »). « Bien défendre, c’est aussi presser haut, ne pas laisser jouer l’adversaire », confirme Rudi Garcia. Ça plaira aux spécialistes du football allemand à qui on a posé la question :

« On fait tout un tintamarre de Leipzig, mais ils ne réinventent pas le football ! Ils ont deux points forts : c’est le pressing, et le fait que ça va très, très vite à la perte du ballon. Alors si Marseille perd le ballon au milieu… » - Polo Breitner, ex consultant pour RMC et Eurosport.

« Leipzig a des joueurs qui ont d’énormes qualités athlétiques et techniques, on sait qu’ils marquent beaucoup de buts… Mais ils en encaissent aussi beaucoup, et notamment dans le dernier quart d’heure. Et ils sont très friables sur les coups de pied arrêté. » - Patrick Guillou, consultant Bundesliga sur beIN Sports (diffuseur de Leipzig-OM)

« Il ne faudra pas subir », résume Rudi Garcia. Ni faire de « saucisse » en défense…