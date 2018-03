Oh le scoop!... Selon le coach de Dortmund, Usain Bolt n'est pas près de jouer au haut niveau...

Usain Bolt sous les couleurs du Borussia. — Bernd Thissen/AP/SIPA

C’est finalement assez rassurant (même si on n’était pas dupe) : il ne suffit pas d’être un monstre sacré du sprint mondial pour devenir un bon footballeur. C’est la leçon que devrait retenir Usain Bolt, qui clame depuis des années qu’il souhaite tenter sa chance dans le foot professionnel, après son premier entraînement avec les joueurs du Borussia Dortmund.

On ne va se mentir, s’il a pu avoir l’honneur de toucher le ballon avec les Borussen, c’est avant tout parce qu’Usain Bolt possède le même équipementier que le club allemand et que cet évènement était un bon coup de com'. Pour le reste, même si le Jamaïcain a déclaré après l’entraînement qu’il aimerait « jouer dans une "top ligue", dans l’un des meilleurs championnats du monde », on peut d’ores et déjà affirmer que ce ne sera pas à Dortmund.

En tout cas c’est ce qu’on se dit quand on écoute le coach Peter Stöger, à la fin de la session d’entraînement : « La chose la plus importante pour moi est qu’il ait pris du plaisir. Je pense qu’il est talentueux mais que s’il veut jouer à un niveau plus élevé, il a encore énormément de travail à effectuer. » Où comment lui dire gentiment « t’es mignon mais laisse faire les pros maintenant ».