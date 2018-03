«Rappelez-vous de ce mal, ne l’oubliez jamais», les mots très forts de Lass’ Diarra après PSG-Real

Lassana Diarra a eu des mots puissants pour le groupe après la défaite face au Real. — J.E.E/SIPA

Si les mots, seuls, ne suffiront pas à atténuer la douleur et le sentiment de honte qui s’est emparé des joueurs du PSG après leur pathétique élimination en huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, ils peuvent au moins servir de base pour le futur. Selon le site Parisunited.net, toujours très bien informé au sujet du PSG, Lassana Diarra s’est exprimé devant le groupe après le match.

Fort de son expérience au très haut niveau, le nouveau milieu de terrain parisien a tenu à faire passer un message auprès d’un groupe très touché par ce rendez-vous raté avec l’histoire.

« Vous êtes très jeunes et vous allez en avoir encore beaucoup à disputer. Rappelez-vous de cette défaite et du mal qu’elle vous fait, a-t-il lâché. Rappelez-vous du sentiment de honte qu’elle vous procure et du sentiment de manque de respect qu’on a commis. Rappelez-vous de ce mal, ne l’oubliez jamais. Elle doit vous motiver sur le terrain pour ne plus jamais la revivre. » Il faut espérer que cette fois-ci le groupe aura retenu la leçon.