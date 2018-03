PSG: Antonio Conte serait la priorité du club pour remplacer Unai Emery

Antonio Conte sur le banc de Chelsea, lors d'un match contre Manchester City le 4 mars 2018. — Jon Super/SilverHub/Shu/SIPA

Unai Emery n’ira pas au-delà de cette saison, cela semble acté pour tout le monde après la nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions. La défaite face au Real Madrid au Parc des Princes (1-2) mardi soir a amorcé la réflexion des dirigeants en vue de la saison prochaine, et parmi la short-list qui se dessine pour le choix du futur entraîneur, Antonio Conte serait la priorité, indique L'Equipe de ce jeudi.

Le quotidien raconte que l’entourage du coach italien, en fin de parcours à Chelsea, a été contacté. Son profil de grand tacticien et de meneur d’hommes séduit, même si son gros caractère peut être compliqué à gérer sur un temps long. On s’interroge, notamment, sur la possibilité de bien s’entendre avec Neymar, les méthodes de l’Italien ne passant plus auprès d’Eden Hazard à Chelsea.

Le palmarès de Conte, triple champion d’Italie avec la Juventus, champion d’Angleterre avec Chelsea et qui avait ramené la sélection italienne au plus haut niveau lors de l’Euro 2016, ainsi que sa capacité à s’adapter très vite partout où il passe, peut plaider pour lui. L’Equipe indique que les autres pistes sérieuses mènent à Mauricio Pochettino, sur qui Nasser Al-Khelaïfi se renseigne depuis un bout de temps, et à Carlo Ancelotti pour un retour. Toujours pas de trace d'un contact avec Zizou​ dans tout ça…