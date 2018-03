On ne voudrait pas jouer les lourdauds, mais en même temps c’est un fait : depuis que l’OL a battu le PSG et l’a fait savoir à toute la France à grands coups de mugs​, le club de Jean-Michel Aulas n’a plus gagné le moindre match en championnat. Trois défaites et deux nuls plus tard, il va clairement être temps de retrouver le chemin des trois points, sous peine de laisser filer Marseille et Monaco et de dire adieu à la course au podium… Et ça ne va pas être facile aujourd’hui, puisqu’en face, ce sont des Montpelliérains (6es de L1) qui jouent l’Europe (et qui savent défendre) qui vont se présenter face aux Gones. Deuxième meilleure défense de France derrière le PSG, le MHSC est une équipe chiante à jouer et Bruno Génésio et ses hommes vont devoir se bouger s’ils veulent repartir de la Mosson avec la victoire.

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 16h45 pour suivre Montpellier-Lyon tous ensemble.