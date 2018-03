Héritage: Plus de vingt ans après son père George, Timothy Weah a fait ses débuts avec le PSG

Timothy Weah avec le PSG — AFP

C’est une histoire de filiation. Il y a 25 ans quasiment jour pour jour George Weah marquait avec le PSG le premier but de la remontada parisienne face au Real Madrid en quarts de finale de la Coupe de l’UEFA 1993. Pas sûr que son fils ait la chance de jouer mardi en Ligue des champions contre Madrid, mais il vient malgré tout de faire ses débuts en pro avec le PSG.

Timothy, fils de celui qui est devenu le président du Libéria, est en effet entré en jeu à la 79e minute du match de la 28e journée de Ligue 1 entre Troyes et le PSG. C’est sa première apparition avec l’équipe une du PSG, lui qui, à 18 ans, est l’un des plus grands espoirs du club. Né à New-York, Timothy Weah possède trois nationalités : américaine, française et bien sûr libérienne. Mais c’est la première qu’il a pour l’instant choisi de représenter au niveau international.